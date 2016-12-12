Чернигов: Из-под завалов достали тело девушки
Понедельник, 12 декабря 2016, 21:59
Один человек погиб в результате обвала в четырехэтажном общежитии в Чернигове.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 22:15 из-под завалов поднято тело погибшей женщины, 1991 года рождения", - говорится в сообщении.
Ранее из-под завалов достали подростка, 1999 года рождения.
Кроме того, спасатели завалили аварийную стену здания наружу.
Как известно, подъезд общежития обрушился в понедельник днем.
По предварительной информации, пострадали 7 человек, которых госпитализировали. На тот момент сообщалось, что под завалами находятся двое людей.
Украинская правда