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Суд может отстранить Полозова от защиты Ильми Умерова

Вторник, 13 декабря 2016, 11:48

Оккупационный Киевский суд Симферополя рассмотрел обращение следователя ФСБ Скрипки разрешить вызвать на допрос адвоката Николая Полозова в качестве свидетеля по делу зампредседателя Меджлиса Ильми Умерова.

Об  этом сообщил корреспондент QirimInfo.

Согласно сообщению, во вторник утром адвокат Полозова Оксана Железняк подала в суд заявлении об отложении судебного заседания, однако судья решил слушать дело в отсутствие защиты. Кроме того, секретарь судебного заседания отказалась пропускать в зал тех, кто пришел поддержать Полозова и Умерова.

Решение о допросе Полозова в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова судья огласил при закрытых дверях: в отсутствие Полозова, его адвоката Железняк и слушателей. Также он отказался рассказать о своем решении после окончания судебного заседания.

Издание отмечает, что, если Полозова допросят в суде как свидетеля по делу Умерова, это станет причиной для отстранения адвоката от дела в качестве защитника.

Ранее адвокат в своем Facebook написал, что таким образом следствие по делу Умерова хочет вывести его из процессуального статуса защитника на предстоящем судебном процессе.

В свою очередь Умеров предположил, что таким образом следствие хочет "выбить" Полозова из дела и в дальнейшем добавить новые обвинения.

Темы: крымские татарыКрым
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