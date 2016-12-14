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Боевики в среду утром обстреляли КПВВ "Майорск". Есть жертвы

Среда, 14 декабря 2016, 09:14

В среду утром боевики открыли огонь по людям, которые находились в очереди возле "Майорска", один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Около 9 часов российско-террористические войска открыли огонь из стрелкового оружия в направлении контрольного поста "Майорск", который наряду с одноименным КПВВ. В это время на дорожном коридоре именно находились люди, которые следовали через линию разграничения", - сообщили в Госпогранслужбе.

"В результате обстрела в 50 метрах от КРП пули террористов попали и в гражданских лиц. Один человек получил ранения в плечо, а другому российские наемники нанесли смертельное ранение в голову", - добавили пограничники.

Предоставление помощи раненному мужчине
Предоставление помощи раненному мужчине
ФБ Олега Слободяна

Пропускные операции на данном направлении приостановлены, пограничники немедленно вывели с линии огня людей, которые находились на въезд с неконтролируемой территории.

На место вызвана карета скорой. Раненому мужчине оказана медпомощь, его состояние здоровья удовлетворительное. Кроме того, врачами констатирована смерть другого потерпевшего, добавили пограничники.

В свою очередь один из главарей боевиков в своем ФБ заявил, что это украинские военные сами обстреляли автобус с гражданскими на подконтрольной себе территории. При этом он проиллюстрировал это сообщение изображением знака с названием населенного пункта Саханка, который находится в менее 150 км от места происшествия.

 
 

В ответ на это помощник председателя Госпогранслужба Олег Слободян в своем ФБ отметил, что боевики готовились к этой провокации заранее.

"То, как быстро они выбросили этот фейк, лишь подтверждает их вину. К этой провокации они готовились заранее, поскольку сейчас вблизи линии разграничения многие международные эксперты", - написал он.

Украинская правда

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Темы: Донбасс
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