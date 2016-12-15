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Навальный рассказал, что будет делать с Крымом, если станет президентом

Четверг, 15 декабря 2016, 07:20

Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен провести "нормальный" референдум в оккупированном РФ Крыму в случае своей победы на президентских выборах в России.

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию РБК.

На вопрос о том, что произошло с Крымом, – это историческая справедливость или аннексия, Навальный ответил следующим образом:

"Когда вас спрашивают: "Как вас зовут?" – вы можете ответить на вопрос "да" или "нет"? Так и здесь. Когда вы задаете сложный вопрос, на него нельзя дать простого ответа. И в этом заключается трагедия Крыма, который сейчас непонятно, чья территория. Но я могу сказать, что путь решения проблем Крыма должен начинаться с нормального референдума, который там нужно провести".

"…Это непризнанная территория. Для того чтобы начать решать эти проблемы, мы должны иметь какую-то точку, от которой отталкиваться, и этой точкой должно стать выяснение реального волеизъявления жителей Крыма на самом честном и самом прозрачном референдуме", – заявил политик.

На уточняющий вопрос: "То есть это не историческая справедливость и не аннексия?", Навальный отметил:

"Да не существует никаких исторических справедливостей. Сегодня историческая справедливость одна, а завтра историческая справедливость другая. Для крымчан это одно, для крымских татар это все совершенно другое".

В 2014 году Навальный на вопрос относительно Крыма ответил: "Крым - это что, бутерброд с колбасой, что ли? Его туда-сюда возвращать...".

Как известно, аннексия Крымского полуострова армией РФ началась 20 февраля 2014 года. В это время на посту президента Украины находился Виктор Янукович.

Следствием военной прокуратуры Украины установлено, что в оккупации участвовали, в частности, 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада воздушно-десантных войск, 45-й отдельный гвардейский полк специального назначения ВДВ Вооруженных сил РФ — воинская часть 28 337, 18-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 58-я армия Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВДВ — воинская часть 65 451, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ РФ, 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада миротворческих сил Российской Федерации — воинская часть 90 600.

На военной технике и форме российских военных были заблаговременно замаскированы все тактические знаки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крым
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