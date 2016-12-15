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Главарь боевиков ОРДО заявил, что с Савченко не договорились

Четверг, 15 декабря 2016, 14:22

Главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко подтвердил, что совместно с главарем ОРЛО Игорем Плотницким встречался в Минске с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко.

Об этом он заявил в четверг, передает издание ДАН, которое контролируют боевики.

"Встреча действительно была. Поднимался вопрос выполнения Минских договоренностей и пункт обмена пленными "всех на всех". Мы предложили три варианта. Рад, что не только представители Украины в Контактной группе, но и представители Верховной рады хотят, чтобы этот процесс закончился. Конкретно никаких договоренностей не достигнуто", — сказал Захарченко.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" — один из ключевых пунктов Минских договоренностей.

Как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.

Савченко подтвердила: "Я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга". Она убеждена в правильности своих действий. Такая встреча, по мнению нардепа, может усилить минский формат и сделать его "более действенным".

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