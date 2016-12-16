Совет Россия-НАТО 19 декабря обсудит ситуацию в Украине

Москва согласилась обсудить рост напряженности, которая, как признают обе стороны, представляет риск для стабильности в Европе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Представители НАТО проведут официальную встречу с российской стороной 19 декабря в Брюсселе.

Совет Россия - НАТО в этом году соберется в третий раз. В альянсе обеспокоены кризисом в Украине, к которому причастна Россия, Москва, в свою очередь, утверждает, что ее беспокоит наращивание военного потенциала НАТО вблизи своих границ.

"Совет Россия - НАТО является важной платформой для диалога. Я пригласил членов Совета на заседание в понедельник. Мы встретимся на уровне послов в штаб-квартире НАТО. Мы будем обсуждать темы, имеющие значение для европейской безопасности, особенно Украину", - отметил 15 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ.

Посол России в НАТО Александр Грушко заявил, что Москва выразит обеспокоенность по поводу плана НАТО направить многонациональные силы в страны Балтии и Польше в следующем году.