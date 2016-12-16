В Госслужбе опровергли переплаты за квартиры для ветеранов

Председатель Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко отрицает нарушения ведомства при закупке квартир инвалидам войны в Киеве.

Об этом он заявил "Украинским новостям".

"Там ситуация не совсем такая, как говорит министр... Мы ни одной квартиры по 26 тыс. гривен за 1 кв. м не купили", – сказал он.

По его словам, в 2015 и 2016 годах средняя цена закупленных квартир была 19,5-20 тыс. гривен за 1 кв. м.

Деревянко заверил, что госслужба готова отчитаться по данному вопросу.

По его мнению, министру социальной политики Андрею Реве предоставляют недостоверную или искаженную информацию о результатах работы Госслужбы ветеранов.

Как известно, ранее Рева заявил, что ведомство закупило квартиры по 26 тыс. гривен за 1 кв. м, в то время как рыночная цена составляет около 18 тыс. гривен за 1 кв. м.

Кроме того, по его словам, госслужба закупила менее 50% необходимого жилья.

Также Минсоцполитики просило прокуратуру проверить возможную коррупцию в Госслужбе ветеранов при закупке квартир инвалидам войны в Киеве.

Рева также выступает за отставку Деревянко в связи с коррупцией в ведомстве, но Деревянко не намерен подавать в отставку.