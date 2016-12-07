Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рева рассказал, как чиновники саботируют покупку жилья ветеранам АТО

Среда, 7 декабря 2016, 11:05

Государственные чиновники часто пытаются заработать на покупке жилья инвалидам или семьям погибших участников АТО или не покупают его вообще.

Об этом в среду во время заседания правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Как пример он привел Государственную службу ветеранов, который курирует одну из двух программ обеспечения инвалидов жильем. Эта служба занимается ветеранами, которые потеряли в АТО конечности.

По словам Ревы, эта служба покупала людям жилье в Киеве по цене 26 тысяч гривен за квадратный метр, в то время как сами люди, которые получали от государства деньги на самостоятельное приобретение жилья по другой государственной программе, покупали его по 18 тысяч гривен.

Кроме того, по его словам, на данный момент Госслужба инвалидов приобрела меньше половины из 55 запланированных на 2016 год квартир, хотя год уже заканчивается.

Рева добавил, что материалы по этому поводу уже передали в прокуратуру.

Также в качестве примера он привел случай покупки чиновниками Хмельницкой области некачественной квартиры семье Героя Украины Зубко, который погиб в АТО. По словам Рева в этой квартире "жить невозможно".

В ответ премьер Владимир Гройсман заявил, что знает о случае с семьей Зубко и заверил, что эта проблема будет решена. Он также сказал, что хочет посмотреть в глаза тем чиновникам, которые покупали это жилье и наказать их.

Рева также заверил, что все эти случаи больше не будут возможными, поскольку теперь квартиры покупать не чиновники, а сами люди.

Министр также рассказал про похожую ситуацию с санаторной реабилитацией ветеранов, которые до сентября не могли получить путевки из-за противостояния участников тендеров между собой. Теперь, по его словам, люди сами будут выбирать себе санаторий, а государство будет оплачивать отдых там.

Олег Шанковский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОМинсоцполитикиправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: