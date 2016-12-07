Рева рассказал, как чиновники саботируют покупку жилья ветеранам АТО

Государственные чиновники часто пытаются заработать на покупке жилья инвалидам или семьям погибших участников АТО или не покупают его вообще.

Об этом в среду во время заседания правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Как пример он привел Государственную службу ветеранов, который курирует одну из двух программ обеспечения инвалидов жильем. Эта служба занимается ветеранами, которые потеряли в АТО конечности.

По словам Ревы, эта служба покупала людям жилье в Киеве по цене 26 тысяч гривен за квадратный метр, в то время как сами люди, которые получали от государства деньги на самостоятельное приобретение жилья по другой государственной программе, покупали его по 18 тысяч гривен.

Кроме того, по его словам, на данный момент Госслужба инвалидов приобрела меньше половины из 55 запланированных на 2016 год квартир, хотя год уже заканчивается.

Рева добавил, что материалы по этому поводу уже передали в прокуратуру.

Также в качестве примера он привел случай покупки чиновниками Хмельницкой области некачественной квартиры семье Героя Украины Зубко, который погиб в АТО. По словам Рева в этой квартире "жить невозможно".

В ответ премьер Владимир Гройсман заявил, что знает о случае с семьей Зубко и заверил, что эта проблема будет решена. Он также сказал, что хочет посмотреть в глаза тем чиновникам, которые покупали это жилье и наказать их.

Рева также заверил, что все эти случаи больше не будут возможными, поскольку теперь квартиры покупать не чиновники, а сами люди.

Министр также рассказал про похожую ситуацию с санаторной реабилитацией ветеранов, которые до сентября не могли получить путевки из-за противостояния участников тендеров между собой. Теперь, по его словам, люди сами будут выбирать себе санаторий, а государство будет оплачивать отдых там.

Олег Шанковский, УП