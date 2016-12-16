Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин разрешил НАБУ распоряжаться оружием

Пятница, 16 декабря 2016, 15:32

Кабинет министров разрешил Национальному антикоррупционному бюро определять порядок приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом говорится в постановлении правительства №938 от 14 декабря, сообщают "Украинские новости".

Этим документом правительство внесло изменения в положение "О разрешительной системе".

Таким образом, НАБУ наряду с Вооруженными силами, другими военными формированиями, Национальной полицией, Госспецсвязи и таможенной службой включено в перечень ведомств на которые распространяется порядок приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме того, установлено, что Антикоррупционное бюро, как и другие силовые органы, может своими нормативно-правовыми актами определять порядок обращения с огнестрельным оружием.

Как известно, ранее Кабинет министров включил Министерство юстиции, Национальное антикоррупционное бюро и Национальную гвардию в перечень государственных заказчиков по оборонному заказу.

Темы: НАБУКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: