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Климкин: Киев готовится расширить санкционный список против РФ

Суббота, 17 декабря 2016, 02:26
Климкин: Киев готовится расширить санкционный список против РФ

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о подготовке дополнений к санкционному списку против России из-за лишения свободы граждан Украины.

Об этом сообщает "ВВС Украина".

"Мы будем стараться адаптировать этот список по мере того, как получим четкие данные, кто вовлечен в процессы по нашим политическим заключенным. Поскольку для того, чтобы поставить человека в санкционный список, нам нужны реальные доказательства", - отметил Климкин.

Он также подчеркнул, что МИД проверяет информацию относительно украинских заключенных не только от родных, но и от международных правозащитных организаций, адвокатов.

"Сейчас мы готовим новые дополнения к санкционному списку", - резюмировал Климкин.

Темы: Климкинсанкции
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