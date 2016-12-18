Аброськин показал последствия обстрелов Водяного

В ночь на 17 декабря боевики "ДНР" из минометов обстреляли Водяное.

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в facebook

"Сегодня, с 02.00 до 04.00, боевики "ДНР" из минометов обстреливали Водяное. На частные домовладения упали около 100 мин 120 калибра. Повреждены дома в районе улицы Набережной. К счастью, пострадавших мирных жителей нет. А вот домашние животные, бык и 20 курей, видимо самые опасные враги "супердержавы", погибли от рук террористов", - написал он.

По данным штаба АТО, в ночь на 17 декабря был зафиксирован 21 обстрел со стороны боевиков.