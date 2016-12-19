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ЕБРР допускает свое участие в приватизации "Приватбанка"

Понедельник, 19 декабря 2016, 13:40

Европейский банк реконструкции и развития при определенных условиях допускает свое участие в процессе возможной в будущем приватизации "Приватбанка".

Об этом сообщил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока рано говорить о возможной приватизации "Приватбанка". В настоящее время важно правильно завершить его национализацию, затем стабилизировать и реструктуризировать банк. Только тогда можно будет говорить о его приватизации. Тем не менее, когда придет время для такого решения, мы, конечно, хотели бы предоставить свою поддержку", - сказал он.

В настоящее время, по словам Малижа, ЕБРР намерен консультировать правительство при подборе нового менеджмента банка и в других вопросах.

"Мы ведем плотный диалог с правительством по всем вопросам. После того как было принято решение о национализации, весь менеджмент должен быть сменен новой командой из профессиональных банкиров. Поскольку мы знакомы со многими банкирами, мы обсуждали некоторые кандидатуры с правительством", - сказал он.

Ранее, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о намерении власти продать национализированный "Приватбанк".

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".

Напомним, 16 декабря Кабинет министров Украины изменил процедуру национализации банков.

Темы: Приват
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