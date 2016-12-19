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Рада будет голосовать бюджет уже во вторник – источники

Понедельник, 19 декабря 2016, 17:24

Верховная Рада проголосует государственный бюджет уже во вторник.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники во фракциях БПП и Народного фронта.

По словам собеседников, во вторник Рада будет рассматривать бюджет, депутаты не уйдут, пока не примут главную смету государства.

В свою очередь заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко после заседания фракции БПП заявил, что возможны два варианта. "Возможно, решение будет принято руководством парламента ночью или завтра утром. Будет сделан перерыв, чтобы прошли все комитеты, прежде всего бюджетный и налоговый, и на вечернем заседании была возможность рассмотреть бюджет", - сказал он.

При этом Кононенко отметил, что возможен и второй вариант. "Второй сценарий – это работать в обычном режиме и принять бюджет в четверг", - сказал он.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что окончательное решение относительно госбюджета на следующий год должно быть принято 22 декабря.

Роман Романюк, Татьяна Кусок, УП

Темы: Верховная Радабюджет
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