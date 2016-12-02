Российский режиссер попросил Путина помиловать Сенцова

Российский режиссер Александр Сокуров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пересмотреть судебное решение в отношении приговоренного к 20 годам лишения свободы украинца Олега Сенцова.

Это повлекло дискуссию в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Петербурге, сообщает "Росбалт".

"Он режиссер, мы бы должны с ним соперничать на фестивалях, но вместо этого он сидит в холодной русской тюрьме", – отметил Сокуров.

Путин ответил, что вопрос Сенцова может решить только суд.

"И он осужден не за творчество, а за то, что взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суд. А именно – фактически посвятил жизнь террористической деятельности", – заявил президент РФ.

Сокуров перебил Путина фразой о том, что в деле Сенцова была политическая коллизия.

"Дело не в том, что он думает. Дело в его намерениях и подготовке противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши граждане", – ответил президент РФ.

"Но по-русски и по-христиански милосердие должно быть выше справедливости", – не отступал Сокуров.

"По-русски и по-христиански мы не можем без решения суда. Повторю еще раз: никто его не осуждал за взгляды и позицию. Осуждение произошло за его намерения, которые могли привести к действиям террористического характера", – продолжил Путин.

Сокуров добавил, что на Сенцове "нет смертей".

"Слава Богу, что нет. Но могли быть, если бы ему позволили совершить его намерения. Но спасибо, что вы обратили на это внимание. Знаю, что это вопрос чувствительный и буду иметь это в виду", – завершил диалог Путин.

Как известно, Россия отказалась выдать Украине заключенных в РФ крымчан Александра Кольченко и Олега Сенцова, так как считает их гражданами РФ.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Сенцов отбывает срок в исправительной колонии строгого режима в Якутске РФ. Администрация колонии неоднократно помещала политзаключенного в ШИЗО.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченка является сфабрикованным и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.