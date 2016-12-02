Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский режиссер попросил Путина помиловать Сенцова

Пятница, 2 декабря 2016, 15:17
Российский режиссер попросил Путина помиловать Сенцова
rbc.ua

Российский режиссер Александр Сокуров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пересмотреть судебное решение в отношении приговоренного к 20 годам лишения свободы украинца Олега Сенцова.

Это повлекло дискуссию в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Петербурге, сообщает "Росбалт".

"Он режиссер, мы бы должны с ним соперничать на фестивалях, но вместо этого он сидит в холодной русской тюрьме", – отметил Сокуров.

Путин ответил, что вопрос Сенцова может решить только суд.

"И он осужден не за творчество, а за то, что взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суд. А именно – фактически посвятил жизнь террористической деятельности", – заявил президент РФ.

Сокуров перебил Путина фразой о том, что в деле Сенцова была политическая коллизия.

"Дело не в том, что он думает. Дело в его намерениях и подготовке противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши граждане", – ответил президент РФ.

"Но по-русски и по-христиански милосердие должно быть выше справедливости", – не отступал Сокуров.

"По-русски и по-христиански мы не можем без решения суда. Повторю еще раз: никто его не осуждал за взгляды и позицию. Осуждение произошло за его намерения, которые могли привести к действиям террористического характера", – продолжил Путин.

Сокуров добавил, что на Сенцове "нет смертей".

"Слава Богу, что нет. Но могли быть, если бы ему позволили совершить его намерения. Но спасибо, что вы обратили на это внимание. Знаю, что это вопрос чувствительный и буду иметь это в виду", – завершил диалог Путин.

Как известно, Россия отказалась выдать Украине заключенных в РФ крымчан Александра Кольченко и Олега Сенцова, так как считает их гражданами РФ.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Сенцов отбывает срок в исправительной колонии строгого режима в Якутске РФ. Администрация колонии неоднократно помещала политзаключенного в ШИЗО.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченка является сфабрикованным и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

Темы: СенцовПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Сенцов
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Фильм Сенцова "Носорог" получил Гран-при на польском кинофестивале
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: