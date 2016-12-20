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Балчун: "нашептыватели" пытаются поссорить меня с Омеляном

Вторник, 20 декабря 2016, 11:23

Председатель правления ПАО "Укрзализныця" заявил, что ощущает поддержку в осуществлении своих реформ от руководства государства.

Об этом руководитель "Укрзализныци" рассказал в интервью "Укринформу".

В то же время, по его словам, есть люди, которые пытаются посеять раздор между ним и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

"Скажу так: если бы не надежда, которую дал мне, прежде всего, премьер-министр Владимир Гройсман, а также вице-премьер-министр Владимир Кистион, который нас поддержал и понимает все эти процессы, а также, конечно же, первый вице-премьер Степан Кубив, то нас (польского менеджмента Укрзализныци – ред.), вероятно, уже здесь бы не было сейчас", - сказал он.

"Это нам дает надежду и ощущение, что не стоит сдаваться, поскольку это прекрасная компания, с гигантским потенциалом, стратегическая с точки зрения государства, и которая имеет огромное влияние на экономику Украины. И из нее, в самом деле, можно сделать бриллиант",- подчеркнул Балчун.

В то же время, руководитель "Укрзализныци" отметил, что есть много "нашептывателей", которые ходят и пытаются посеять раздор" между ним и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

"Но я стараюсь прилагать максимальные усилия, чтобы эти отношения были как можно лучше. Я все время рассчитываю, что они будут конструктивными, что мы будем сотрудничать, как и с первым заместителем министра (Евгений Кравцов - ред.)",- подчеркнул Балчун.

Он добавил, что конструктивное сотрудничество позволяет решать проблемы "Укрзализныци".

Ранее Омелян заявлял, что процесс адаптации нового руководителя "Укрзализныци" затянулся.

Экономическая правда

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