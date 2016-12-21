Ответственность за убийство посла РФ в Турции взяли сирийские боевики

Ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатха".

Об этом со ссылкой на распространенное боевиками заявление заявил иранский телеканал "Ас-Сумария", сообщает "Медуза".

Убийство Карлова, говорится в заявление, является "первой местью за женщин, детей и стариков из Алеппо, а также за кровь мусульман, проливаемую по всему миру".

Вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатха", сообщает иранский телеканал, была создана в 2015 году в провинции Идлиб группировками, воюющими с сирийскими правительственными войсками.

Издание отмечает, что подтвердить подлинность заявления "Джейш аль-Фатха" в настоящий момент не представляется возможным.

Как известно, Карлов был убит 19 декабря в художественной галерее в Анкаре, где он присутствовал на открытии выставки. Посла застрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. После выстрелов он выкрикивал исламистские лозунги и назвал свои действия местью за Алеппо.

Алтынташа застрелили турецкие полицейские.