Активисты составили рейтинг прогульщиков и кнопкодавов в Раде

В 2016 году все пленарные заседания Верховной Рады посетили лишь 13 из 406 народных депутатов, а двое за год вообще не появились на работе.

Об этом свидетельствует мониторинг движения "Честно".

Лучше всего посещали парламент депутаты "Народного фронта".

Хуже всех ходят на работу избранники от "Оппозиционного блока", "Воли народа" и "Видродження".

Каждую пятницу заседание прогуливает каждый 4-й нардеп, хотя тогда в парламент проходят члены правительства.

218 из 406 нардепов увеличили показатели посещения. При этом значительных изменений во фракционных показателях по сравнению с 2015 годом не произошло – разве что "Оппозиционный блок" поднялся на одну ступеньку, опередив "Волю народа".

Посещаемость по фракциям в процентах

Сергей Клюев, который находится в розыске, и Андрей Билецкий, который недавно возглавил новую партию "Национальный корпус", совсем не посещают Верховную Раду.

По данным письменной регистрации, в Верховной Раде не было еще Федора Негоя и Ярослава Москаленко – однако они выступали в сессионном зале.

Москаленко из "Воли народа" заявил, что посетил 88% заседаний, но не отмечается в письменной регистрации в знак протеста, потому что его фракция требует ввести сенсорную кнопку: "Письменная регистрация в ХХІ веке – абсолютно советский рудимент".

Кроме того, за 2016 год без 10 дней движение "Честно" зафиксировало 68 фактов кнопкодавства, что на 3 случая меньше, чем в 2015 году (71 факт). Лидер в этом нарушение – президентская фракция.

По фракциям ситуация в целом такова: 35 раз – "Блок Петра Порошенко", 14 – группа "Видродження", 6 – "Оппозиционный блок", 5 – "Народный фронт", 3 – "Воля народа", 2 – "Радикальная партия Олега Ляшко", 2 – внефракционные.

Со стороны депутатов "Батькивщины" и "Самопомочи" за этот год, да и вообще за созыв, движение "Честно" не зафиксировало фактов кнопкодавства.

В БПП кнопкодавили в этом году 19 депутатов, некоторые неоднократно: Александр Ливик – 4 факта за год, Александр Бакуменко, Богдан Дубневич, Роберт Горват, Борис Козырь, Александр Урбанский – по 3 факта.

В прошлом году больше всех кнопкодавили члены "Видродження". В этом году Антон Яценко из этой группы голосовал на 5 местах одновременно.

Активисты отмечают, что большинство злостных прогульщиков, как правило, фигурируют в списках тех, кто берет компенсацию на жилье, пользуются служебными машинами и другими депутатскими привилегиями.

Как известно, законотворцы не предусмотрели ответственность за прогулы работы. Спикер Андрей Парубий пытается дисциплинировать их угрозами лишить зарплаты.

"Честно" запустил флешмоб #НаРоботуЯкНаСвято, чтобы привлечь внимание к низкой посещаемости заседаний нардепами

Алена Рощенко, УП