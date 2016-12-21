Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд не отстранил от должности Охендовского

Среда, 21 декабря 2016, 17:02

Соломенский райсуд Киева решил не отстранять от занимаемой должности председателя ЦИК Михаила Охендовского.

Такое решение в среду вечером принял судья Виталий Украинец.

"В удовлетворении ходатайства детективов НАБУ, поддерживаемого детективами САП отказать", - отметил судья.

Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует обжаловать это решение в апелляционном суде.

"Решение незаконное, будем обжаловать его в апелляционном суде", - отметил прокурор Владимир Кривенко.

В свою очередь Михаил Охендовский сказал, что "частично удовлетворен этим решением".

13 декабря стало известно, что Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь". Тогда в комментарии УП руководитель САП заявил, что в частности будет ходатайствовать об отстранении Охендовского от должности.

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличности в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 долларов США.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала в Соломенском райсуде Киева об избрании Охендовского пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 291 000 гривен.

Роман Кравец, УП

Темы: Партия регионовЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Партия регионов
Три экс-нардепа-"регионала" сливали РФ данные о ВСУ – получили новые подозрения от СБУ
Суд запретил Партию регионов
СБУ задержала "регионалку", угрожавшую расстрелами херсонцам
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: