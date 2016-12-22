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Депутаты не будут назначать себе зарплату в четверг – Пинзеник

Четверг, 22 декабря 2016, 11:54

Верховная Рада не будет рассматривать в четверг постановление об определении зарплат народным депутатам.

Об этом журналистам заявил и. о. председателя регламентного комитета Рады Павел Пинзеник.

По его словам, вокруг этого вопроса "возникают дискуссии как в депутатском корпусе, так и в обществе, насколько адекватным является размер оплаты заработной платы".

"Я, наверное, буду просить председателя Верховной Рады до окончания этих консультаций перенести рассмотрение данного вопроса и выйти на голосование тогда, когда будет уже единое понимание относительно адекватности установления размера заработных плат", – сказал он, добавив, что низкая явка депутатов в зале также не позволит принять это постановление.

Также он допустил, что предложенные депутатские зарплаты в результате переговоров могут быть снижены.

Пинзеник подчеркнул, что без этого документа не будет правовых оснований для начисления зарплаты депутатам, поэтому его принятие является необходимым.

Как известно, депутаты намерены назначить себе зарплаты на уровне почти 26 тысяч гривен у обычного члена комитета до 32 тысяч гривен у председателя Верховной Рады.

В целом расходы на обеспечение работы Рады в 2017 году будут увеличены до 1 миллиарда 128 миллионов 399 тысяч 400 гривен.

Олег Шанковский, УП

Темы: зарплатыВерховная Радабюджет
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