Гонтарева: Из Приватбанка перед администрацей вывели 2,6 млрд

Перед вводом в Приватбанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн.

Об этом в эфире радио "Вести" заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Национальный банк в обращении к правительству о национализации Приватбанка предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось списать 29,4 млрд грн.

"Мы обратились на 32 млрд грн, удалось списать – 29,4 млрд грн, так как остальных денег между тем как мы обращались и как он Фонд списал уже нет. Из этого следует, что эти деньги оттуда вывели за последние дни", - сказала Гонтарева.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию Приватбанка.

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