НАПК готово предоставить НАБУ доступ к реестрам деклараций

Директор НАБУ Артем Сытник и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак договорились создать рабочую группу для решения технических вопросов обеспечения быстрого доступа работников НАБУ в реестр деклараций.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК на официальном сайте ведомства.



"Для решения технических вопросов обеспечения скорейшего доступа работников Национального антикоррупционного бюро Украины в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления будет создана рабочая группа", - сказано в сообщении.



Кроме того, Корчак подтвердила готовность Агентства способствовать Бюро получить доступ в максимально сжатые сроки.



Как известно, 17 ноября НАБУ зарегистрировало первые уголовные производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях.

12 декабря НАБУ начало расследование еще семь уголовных производств.



Украинская правда