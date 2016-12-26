В Черном море найдены обломки Ту-154

Обломки самолета Минобороны РФ Ту-154, потерпевшего накануне катастрофу над Черным морем, обнаружены на дне примерно в одной миле от берега.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО).

"В 13:20 водолазы ЮРПСО МЧС обнаружили в Черном море фрагменты самолета, потерпевшего крушение накануне. По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров на удалении одной мили от берега по направлению от взлетной полосы", – сказал представитель отряда.

В ведомстве подчеркнули, что найдены фрагменты самолета, а не фюзеляж.

Ранее источник сообщал, что сонар одного из кораблей зафиксировал примерно в 1,5 км от берега на дне некую конструкцию, схожую по очертаниям с фюзеляжем самолета, которая глубоко погрузилась в ил.

Как известно, Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты, а также врач и правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Экипаж самолета не подал на землю сигнал тревоги, однако пилот пытался вернуть судно назад в аэропорт.