Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителей Днипра просят не использовать фейерверки

Вторник, 27 декабря 2016, 05:06

На территории города Днипро продолжает действовать запрет на использование фейерверков и других пиротехнических изделий.

Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил заместитель городского головы Александр Санжара, передает пресс-служба горсовета.

 "Такое решение было принято еще 1 сентября 2014 года. В нем сказано, что этот запрет действует до конца проведения АТО. У нас продолжается АТО, поэтому запрет сохраняется. Помните, что Днипро находится очень близко к линии фронта. Учитывая, что в Днипре расположен военный госпиталь, у нас тут много ветеранов АТО, в наш город привозят раненых и, к сожалению, погибших, поэтому воздержимся в новогоднюю ночь от использования фейерверков", - отметил он.

Санжара добавил, что запрет распространяется на кафе, рестораны и другие развлекательные заведения.

Темы: Днепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Днепр
Драка со стрельбой: в сети появилось видео "вручения повестки" в Днепре. Полиция проводит проверку
Маневрировали на двух лодках: ССО показали, как разбили оккупантов на одном из островов Днепра
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: