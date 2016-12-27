СМИ: Очевидец рассказал подробности крушения Ту-154

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии самолета Ту-154 Минобороны на катере в акватории Сочи, стал очевидцем крушения и рассказал об увиденном.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные источников, близких к расследованию.

Пограничник рассказал, что самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку.

Свидетель отметил, что даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным. Якобы Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом.

Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.

Как известно, самолет Ту-154 Минобороны РФ исчез с радаров сразу после взлета, в ночь на 25 декабря.

На его борту находились 92 человека.

Самолет направлялся из Адлера в Сирию и должен был доставить на базу Хмеймим артистов ансамбля имени Александрова, российских журналистов и врача Елизавету Глинку (Доктора Лизу).

На месте крушения водолазы обнаружили один из бортовых самописцев.

Также сообщается, что версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.