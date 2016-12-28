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Лутковская попросила перевести Клиха поближе к Украине

Среда, 28 декабря 2016, 13:17

Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская попросила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову рассмотреть возможность перевода осужденного в России украинца Станислава Клиха в учреждение, расположенное ближе к границе с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба украинского омбудсмена по результатам встречи двух чиновников.

"Лутковская просила рассмотреть возможность направления Станислава Клиха в учреждение, расположенной как можно ближе к границе с Украиной, чтобы родственники могли посещать его", - сказано в сообщении.

В то же время Москалькова пообещала содействовать доступу Лутковской к украинцам, заключенным или арестованным в России.

Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клиха до 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клих и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клих заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клих, который содержится в российском СИЗО, сошел с ума.

Украинская правда

Темы: права человекаполитзаключенныеРосcия
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