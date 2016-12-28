Боевики стреляли 22 раза на трех направлениях – пресс-центр

В среду пророссийские боевики 22 раза обстреляли силы АТО.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.



"На Мариупольском направлении с 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Старогнатовка, Широкино, Новотроицкое и Марьинка", - сказано в сообщении.



Указывается, что на Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям ЗСУ в районе Луганского, а из стрелкового оружия – вблизи Зайцевого и Новоселивки Второй.



"На Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое", - сообщили в пресс-центре.



Как известно, согласно сообщению Минобороны, за минувшие сутки в зоне АТО нет ни раненых, ни погибших военных.

Украинская правда