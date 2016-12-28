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Кабмин разрешил Минобороны самостоятельно закупать продукты

Среда, 28 декабря 2016, 19:18
Кабмин разрешил Минобороны самостоятельно закупать продукты

Кабинет министров передал Министерству обороны право самостоятельно составлять список продуктов питания для военных.

Об этом в среду на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

"Правительство одобрило Постановление по вопросам закупок продуктов питания Министерством обороны. Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталога продуктов", - написал он.

По словам Полторак "это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств".

"Каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания", - добавил он.

Решение Кабмина также на своей странице в Facebook прокомментировал советник президента Украины Юрий Бирюков, который отслеживает ситуацию с питанием в армии.

"Это фундаментальная реформа системы питания военнослужащих, первая институциональная реформа за 10 лет", - написал он.

Украинская правда

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Темы: Минобороныреформы
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