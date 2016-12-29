На КПВВ Майорск заработал логистический центр

На контрольно-пропускном пункте Майорск 28 декабря начал работать новый логистический центр.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, логистический центр еще достраивается, но уже работает.

"Логистический центр создают предприниматели Бахмутчины. За свой счет и своими силами. За первый день работы центра его посетили более ста жителей с временно оккупированной территории Донбасса. Покупают в основном мясо-молочные продукты", - написал он.