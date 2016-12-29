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Нацсовет обещает каналу "1+1" бланк лицензии в первую неделю 2017

Четверг, 29 декабря 2016, 13:50

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявляет, что "Студия "1+1" получит бланк лицензии в первую неделю 2017 года.

Об этом говорится в официальном ответе Нацсовета, текст которого есть у Украинской правды.

"Еще две недели назад, 15 декабря 2016, лицензия для канала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет. За это решение единогласно проголосовали все члены Национального совета", - напомнили в Нацсовете.

В ведомстве пояснили, что закон о телевидении и радиовещании предусматривает, что

бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату НЕ РАНЬШЕ чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии при условии уплаты лицензионного сбора - то есть не раньше 29 декабря.

"Согласно статье 32 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" предусмотрено, что бланк лицензии должен быть выдан заявителю после внесения им лицензионного сбора, что подтверждается соответствующим документом органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств. Таким документом для Национального совета является выписка Государственной казначейской службы Украины, которая была получена 26.12.2016 года", - добавили в документе.

"Резюмируя - "Студия "1+1" должен получить бланк лицензии не позднее чем 6 января 2017", - отметили в Нацсовете.

При этом в Нацсовете подтвердили, что обратились к каналу с письмом о подтверждении того, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился.

"Просим Вас не искать во всем политическую составляющую, напоминая еще раз то, с чего начали - 15 декабря 2016 лицензия канала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет. Национальный совет действовал и будет действовать исключительно в рамках действующего законодательства", - добавили в Нацсовете.

Как известно, ранее телеканал 1+1 заявил, что 29 декабря заканчивается срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает. При этом утверждается, что Администрация президента пытается передать контроль над каналом в другие руки.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что телеканал 1+1 должен представить обновленную информацию о конечных бенефициарах из-за национализации "Приватбанка".

В ответ на это гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко предположил что ситуация, когда Нацсовет не выдает им лицензию на вещание связана с позицией Администрации президента, которой "невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс".

Оксана Коваленко, УП

Темы: СМИтелевидениеКоломойский
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