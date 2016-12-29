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Депортированного крымского татарина этапируют в Ростовскую область

Четверг, 29 декабря 2016, 15:18

Депортированного крымчанина Недима Халилова утром начали этапировать в фильтрационный лагерь в Ростовской области.

О в четверг сообщают "Крим.Реалии", со ссылкой на друга Халилова Айдера Исмаилова.

"Недим Халилов в 7 часов утра позвонил мне и сказал, что его перевозят в лагерь в поселке Гулькевичи Ростовской области. Насколько я понял, это территория кирпичного завода. Ему дали час на сборы. После этого связь оборвалась. Сейчас мы пытаемся связаться с адвокатом для выяснения всех подробностей", - сказал Исмаилов.

В "Крымскотатарском ресурсном центре" считают, что "этап длиною в 600 километров, в количестве 150 человек он может не выдержать, а если останется жить, то его здоровью будут нанесены необратимые увечья".

Как известно, в середине декабря сообщалось, что депортированного крымского активиста Недима Халилова, который больше месяца назад объявил голодовку в фильтрационном спецприемнике в Краснодарском крае, собираются госпитализировать.

Депортированный крымский активист Недим Халилов написал заявление в российские правоохранительные органы об отказе от госпитализации в случае ухудшения состояния здоровья.

7 ноября, по решению подконтрольного Кремлю суда крымского татарина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма.

Халилову позволили заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы.

До 29 декабря Халилов находился в фильтрационном пункте в Краснодарском крае.

Темы: КрымРосcия
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