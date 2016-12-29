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Польша хочет отказаться от пешеходного перехода границы с Украиной

Четверг, 29 декабря 2016, 15:55

Польское пограничное ведомство обратилось к Украине с просьбой не продлевать срок действия экспериментального пешеходного пункта пересечения границы "Угринов-Долгобычив".

Об этом "Европейской правде" сообщили в польском портале Port Europa, предоставив редакции официальный ответ Люблинского воеводства на запрос портала.

В Люблине отметили, что пограничный пункт пропуска для пешеходов функционировал в режиме эксперимента от 1 июля 2015 года на базе инфраструктуры автомобильного пункта. После первого 6-месячного периода работа пункта дважды продлевалась еще на полгода. За 16 месяцев им воспользовались почти 230 тысяч человек, 85% из которых составляли граждане Украины.

Очередной период работы пункта истекает 31 декабря 2016 года. Вместе с тем, в конце текущего года польская служба охраны границы обратилась к украинским коллегам с просьбой не инициировать продолжение эксперимента и вернуться к исключительно автомобильному пункту.

"Временный характер пограничной инфраструктуры при значительной нагрузке пешеходным движением не гарантирует безопасность туристов, существенно подрывает защиту границы от нелегального пересечения и дезорганизует дорожное движение в пункте пропуска", - говорится в пояснении.

Как считают в Люблинском воеводстве, "подавляющее большинство тех, кто пересекал границу, не были действительно пешеходами или велосипедистами, а "использовали пешеходный пункт для ускорения прохождения границы – "выходили из одного автомобиля на украинской стороне и садились в другой на польской".

В Люблинскому воеводстве поддержали идею открытия оборудованных постоянных пунктов пешего пересечения границы, но отметили, что такое оборудование требует финансовых вложений и времени на проведение работ – от 1,5 лет.

Обновление: в четверг стало известно, что пограничные ведомства Украины и Польши согласовали срок продления на 6 месяцев - до 30 июня 2017 года - пилотного проекта, по которому в пункте пропуска "Угринов - Долгобичув" осуществляется оформление лиц, пересекающих украинско-польскую границу в пешем порядке.

Европейская правда

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Темы: УкраинаПольшаграница
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