Онищенко: Порошенко пытался договориться насчет компромата

Нардеп Александр Онищенко заявляет, что президент Петр Порошенко пытался договориться с ним, чтобы он не передавал компромат спецслужбам США.

Об этом депутат заявил в эфире телеканала "Россия-1", передают Українські Новини.

По словам Онищенко, он был одним из организаторов и переговорщиков по необходимым президенту голосованиям в Раде, а также руководителем кампании против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

"Деньги Порошенко передавал у себя в Администрации Президента, непосредственно этим занимался его охранник Федоров. Ему (Порошенко) только приносили отчеты: сколько депутатов, какие голосования, после чего в комнате, где находится начальник охраны, передавали эти сумки (с деньгами)", - добавил он.

Депутат заявил, что американские спецслужбы сами вышли на него, поскольку их заинтересовал такой компромат. После этого Порошенко пытался договориться с ним, чтобы он не передавал данные материалы.

"Но, когда у него ничего не вышло, я передал эти документы спецслужбам Америки", - сообщил он.

Онищенко отметил, что Порошенко использует для "оплаты голосований" в Раде в том числе и деньги, выделенные Украине Международным валютным фондом.

Как сообщалось, ранее Онищенко заявил, что 29 ноября передал компромат американским спецслужбам, представители которых приезжали к нему в Европу.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, но накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа Онищенко объявили в национальный розыск. 19 октября в НАБУ сообщили. что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для дальнейшего его задержания и избрания ему меры пресечения.