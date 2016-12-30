Москва угрожает дать "адекватный" ответ на американские санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва даст "адекватный" ответ на введение Соединенными Штатами Америки антироссийских санкций.

Об этом сообщает русская служба BBC.

"Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется, будет дан адекватный ответ", - сказал представитель российского президента.

При этом он подчеркнул, что реакция России нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях.

Песков также отметил, что, по мнению Кремля, уходящая администрация президента Барака Обамы своими действиями стремится подорвать позиции избранного президента Дональда Трампа на международной арене.

"Это действия, которые существенным образом подрывают внешнеполитические позиции следующей администрации... Будущей администрации и будущему, избранному, президенту навязывается модель поведения", - сказал представитель президента России.

Как сообщалось, Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

Также, как стало известно, США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Причиной указывается кампания преследования со стороны России против американских дипломатов в Москве.

По данным CNN, в России приказали закрыть англо-американскую школу в Москве в ответ на новые санкции США.