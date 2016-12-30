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Чубаров: Своими компромиссами Пинчук предлагает убить Украину

Пятница, 30 декабря 2016, 13:42

Депутат и лидер Меджлиса Рефат Чубаров считает, что предложения олигарха Виктора Пинчука является капитуляцией перед РФ.

Так Чубаров в своем Facebook прокомментировал статью Пинчука, опубликованную в американском издании The Wall Street Journal.

"То, что Виктор Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом" на самом деле является приглашением нас, Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции", - заявил Чубаров.

"Причем к капитуляции тотальной, самоуничтожающей, поскольку Пинчук не может не понимать, что вслед за сдачей Крыма и Донбасса, отказом вступать в ЕС и НАТО, Украина просто перестанет существовать как независимое государство", - возмутился Чубаров.

"Итак, то, что еще не удалось врагам добиться за столетие - уничтожить украинское национальное достоинство и убить в него веру в свою государственность, Пинчук предлагает нам осуществить своими руками.... Среди нас есть те, кто сможет убить будущее своего народа? "- спросил он.

Как известно, Пинчук предложил Украине принять компромиссы в отношениях с Россией и отойти от евро интеграционного пути, провести выборы на оккупированном Донбассе до освобождению его территорий

Украинская правда

Темы: Газпромгаз
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