Полиция задержала предполагаемого убийцу женщины и ребенка в Одесской области
Полиция задержала 31-летнего мужчину, который, вероятно, убил 42-летнюю женщину и ее 2-летнего ребенка в Овидиополе Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"На поиски мужчины был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции, а также силы Нацгвардии. В результате злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе", – говорится в сообщении.
"Во время задержания человеческих жертв не допущено. Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения им преступлений", – добавили в полиции.
Как известно, в четверг полиция сообщала, что после убийства мужчина сел в грузовик и направился в Одессу, где, по данным правоохранителей, планировал совершить наезд на толпу людей, однако ему удалось помешать.
Украинская правда