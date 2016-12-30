Полиция задержала предполагаемого убийцу женщины и ребенка в Одесской области

Полиция задержала 31-летнего мужчину, который, вероятно, убил 42-летнюю женщину и ее 2-летнего ребенка в Овидиополе Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"На поиски мужчины был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции, а также силы Нацгвардии. В результате злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе", – говорится в сообщении.

"Во время задержания человеческих жертв не допущено. Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения им преступлений", – добавили в полиции.

Фото: полиция

Как известно, в четверг полиция сообщала, что после убийства мужчина сел в грузовик и направился в Одессу, где, по данным правоохранителей, планировал совершить наезд на толпу людей, однако ему удалось помешать.

Украинская правда