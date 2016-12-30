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Матиос заявил о 8 потерях на фронте. В Минобороны говорят – 1 раненый

Пятница, 30 декабря 2016, 15:34

Главный военный прокурор Анатолий Матиос утверждает, что потери сил АТО в пятницу составили 8 военных.

Об этом он написал на своей странице в Facebook

"А на фронте сейчас потери – 8 военных", – сообщил он.

"Украинская правда" пыталась уточнить эту информацию у Матиоса, однако он не отвечает.

В то же время спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил УП, что пока известно лишь об 1 раненом.

"Боевые потери по состоянию на эту минуту – один раненый", – сказал он.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак заявил "Украинским новостям", что в пятницу вообще никаких потерь на фронте не было, в том числе не было раненых.

"С 0:00 по состоянию на сейчас у нас нет ни раненных, ни погибших. То есть нет потерь", - сказал он.

Матиос также сообщил в своем посте, что правоохранители в Одессе задержали заместителя начальника Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления Минобороны за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки ( 3% от сметы ремонта военных казарм).

Как известно, Мотузяник утром сообщил, что за минувшие сутки ни один украинский военный не погиб, а трое получили ранения.

Украинская правда

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Темы: АТОМатиос
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