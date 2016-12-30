Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд РФ отклонил жалобу украинского узника Костенко

Пятница, 30 декабря 2016, 18:48
Верховный суд РФ отклонил жалобу украинского узника Костенко
ТАСС

Верховный суд России отказался принять кассационную жалобу по делу незаконно осужденного РФ активиста из Крыма Александра Костенко.

Об этом сообщил в Facebook в пятницу его адвокат Дмитрий Сотников.

"Итак, по делу об обвинении Костенко А.Ф. в причинении легкого вреда здоровью сотрудника БМОН "Беркут" по мотивам идеологической ненависти на Майдане Незалежности в 2014 г. и хранении переделанного ствола от газового пистолета в собственной квартире все средства внутренней правовой защиты исчерпаны!"  – сообщил он.

 
 

"Теперь мы будем бороться только за условно-досрочное освобождение и за признания факта пыток Костенко А.Ф. сотрудниками ФСБ, что может дать возможность пересмотра приговора по вновь открывшимся обстоятельствам", – пишет адвокат.

По данным Сотникова, Украинский Хельсинский союз по правам человека уже подал жалобу в Европейский суд по правам человека в защиту Костенко.

Как известно, российские власти обвинили Костенко в том, что он 18 февраля 2014 года нанес телесные повреждения крымском сотруднику "Беркута".

Суд в оккупированном Крыму назначил Костенко четыре года и два месяца тюремного заключения.

Крымчанин содержится в колонии общего режима ИК-5 в г.Киров-Чепецк.

Сотрудники Крымского УФСБ при задержании сломали ему руку. В августе появилась информация, что политзаключенный Костенко может потерять руку, если не получит необходимой медицинской помощи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияправа человеказаложникиполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Росcия
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Россияне укрепляются на ЗАЭС, как будто готовятся к бою – сотрудник станции
Последние новости
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
Все новости...
Реклама: