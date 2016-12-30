Верховный суд РФ отклонил жалобу украинского узника Костенко

Верховный суд России отказался принять кассационную жалобу по делу незаконно осужденного РФ активиста из Крыма Александра Костенко.

Об этом сообщил в Facebook в пятницу его адвокат Дмитрий Сотников.

"Итак, по делу об обвинении Костенко А.Ф. в причинении легкого вреда здоровью сотрудника БМОН "Беркут" по мотивам идеологической ненависти на Майдане Незалежности в 2014 г. и хранении переделанного ствола от газового пистолета в собственной квартире все средства внутренней правовой защиты исчерпаны!" – сообщил он.

"Теперь мы будем бороться только за условно-досрочное освобождение и за признания факта пыток Костенко А.Ф. сотрудниками ФСБ, что может дать возможность пересмотра приговора по вновь открывшимся обстоятельствам", – пишет адвокат.

По данным Сотникова, Украинский Хельсинский союз по правам человека уже подал жалобу в Европейский суд по правам человека в защиту Костенко.

Как известно, российские власти обвинили Костенко в том, что он 18 февраля 2014 года нанес телесные повреждения крымском сотруднику "Беркута".

Суд в оккупированном Крыму назначил Костенко четыре года и два месяца тюремного заключения.

Крымчанин содержится в колонии общего режима ИК-5 в г.Киров-Чепецк.

Сотрудники Крымского УФСБ при задержании сломали ему руку. В августе появилась информация, что политзаключенный Костенко может потерять руку, если не получит необходимой медицинской помощи.