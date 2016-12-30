Пресс-секретарь Путина "перевел" фразу Лаврова "Дебилы, бл.."

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Дмитрий Песков выругался матом на шоу-программе "Международная пилорама" на российском телеканале НТВ.

В пятницу в эфире он отвечал на "шуточные вопросы", сообщает РИА Новости.

Ведущий Тигран Кеосаян спросил, как бы Песков перевел знаменитую фразу главы российского МИД Сергея Лаврова "Дебилы, бл.."?.

"Ну, конечно, я бы сказал "Козлы, нах…", – ответил пресс-секретарь Путина.

Кроме того, на вопрос о том, приходилось ли ему говорить отсебятину, не зная позиции Путина, Песков признал, что "иногда приходится".

"Президент силен своей последовательностью, и эта последовательность дает возможность исходить из каких-то постулатов", – сказал он.

На вопрос о том, кто пишет Путину шутки, которые тот использует в своих речах, Песков заявил.

"Вы знаете, многие пытаются ему писать шутки, но он, как правило, их не использует. Шутки у него собственные, и опять же они, как правило, гораздо умнее, чем у тех, кто пытается ему эти шутки писать".

Отвечая на вопрос о том, был ли банкет в Кремле по поводу победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, Песков пошутил, что "да, гуляли три дня, рвали баяны".

"На самом деле, это совершенно, с одной стороны, труднообъяснимая эйфория в связи с победой Трампа, но, с другой стороны, настолько все устали от, говоря дипломатическим языком, дебилизма, который происходит в отношении нашей страны, что любая надежда на какой-то позитив и какое-то конструктивное уже приводит всех в эйфорию", – пояснил он.

Как известно, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не сдержался и грубо выругался матом в присутствии своих коллег-дипломатов и СМИ.

Конфуз произошел 11 августа 2015 года во время пресс-конференции Лаврова и министра иностранных дел Саудовской Аравии Аль-Джубейра в Москве.

В декабре 2016 года Лавров нахамил оператору международного агентства Reuters во время протокольной встречи на полях министерского заседания ОБСЕ, назвав его "дебилом".