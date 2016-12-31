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В Одессе чиновника Минобороны поймали на взятке

Суббота, 31 декабря 2016, 05:37

В Одессе 30 декабря на взятке задержали заместителя начальника Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления Минобороны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, чиновник был задержан "на горячем".

"Управление защиты экономики Нацполиции в Одесской области и военная прокуратура Южного региона… задержали на "горячем" заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 000 гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм)", - сообщил он.

Темы: Матиос
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