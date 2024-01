Трамп высмеял известные каналы CNN и NBC

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп раскритиковал известные американские каналы CNN и NBC и похвалил канал FoxNews.

Об этом он написал в своем твиттере.

"Русские делают из CNN и NBCNews таких дураков - смешно смотреть, они даже не догадываются. Fox News полностью понимает картину", - написал Трамп.

Russians are playing @CNN and @NBCNews for such fools - funny to watch, they don't have a clue! @FoxNews totally gets it!