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Посла Греции в Бразилии убил любовник жены

Суббота, 31 декабря 2016, 10:31

Полицейский Сержиу Морейра, задержанный бразильской полицией по подозрению в убийстве греческого посла, сознался в преступлении.

Об этом сообщает 31 декабря издание Euronews.

Согласно полученному следствием признанию, он зарезал Кириакоса Амиридиса по просьбе жены посла, своей любовницы. В убийстве также принимал участие двоюродный брат полицейского, получивший за это 80 тысяч реалов (25 тысяч долларов).

Первоначально Франсуаза Амиридис утверждала, что её муж вышел из дома и пропал без вести. Позже полиция обнаружила на диване следы крови Кириакоса Амиридиса. Затем была обнаружена его сгоревшая машина с останками убитого посла.

Суд в Рио-де-Жанейро по просьбе следователей выдал ордер на арест всех троих фигурантов дела. Тело Кириакоса Амиридиса доставлено на родину.

Темы: Бразилия
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