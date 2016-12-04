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В полиции рассказали о задержании "банды из Княжичей"

Воскресенье, 4 декабря 2016, 21:20
В полиции рассказали о задержании банды из Княжичей

В Киеве задержаны злоумышленники, которых подозревают в совершении серии нападений на элитные частные дома и офисные помещения, в их авто и в помещениях проводят обыски.

Как сообщили в пресс-службе Нацполции, об этом заявил и.о. главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

По данным Трояна, у задержанных изъято оружие, боеприпасы и специальное оборудование.

"Совместно с СБУ и ГПУ Национальная полиция проводила расследование деятельности преступных групп, которые занималась разбойными нападениями и грабежами населения, используя форму правоохранительных органов. Спецоперация проводилась по всей стране. Ранее следователи полиции Киева начали уголовные производства по фактам разбойных нападений, в рамках этих производств проводились гласные и негласные следственные действия по документированию преступной деятельности злоумышленников", - сообщил Троян.

В результате оперативной работы была выявлена преступная группа, которая действовала на территории Киева и Киевской области.

"В состав преступной группы входили несколько человек, среди которых были уже судимы за разбои. Утром 4 ноября в Деснянском районе на въезде в Киев оперативники поймали банду, когда они из н.п. Княжичи Броварского района на микроавтобусе "Мерседес Вито" приехали к двум заблаговременно подготовленным автомобилям "Тойота Ленд Крузер 200" черного цвета", - отметил Троян.

Трое задержанных - жители Киева и области, еще один - со Львовщины.

Правоохранители проводят следственные действия, в том числе обыски по адресам их проживания. Среди прочего изъято автоматическое оружие, гранаты РГД и Ф-1, запалы, подствольные гранаты, тротиловые шашки.

В транспортных средствах обнаружен арсенал оружия (в том числе два пистолета "Глок", пистолет Макарова с глушителем), боеприпасы, в том числе гранаты, специальное тактическое оборудования (рации, устройства для подавления радиосигналов) и другие вещественные доказательства, которые указывают на их противоправную деятельность.

Уголовные производства расследуются по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации их действий.

 
 
 

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей во время спецоперации по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.

Украинская правда 

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Темы: КиевКиевская областьполициякриминал
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