Найем: Фавориты конкурса на должность главы ГБР связаны с президентом

Фаворитами конкурса на должность директора Государственного бюро расследований являются кандидаты, напрямую связанные с президентом Украины и Генпрокуратурой.

Об этом заявил нардеп БПП Мустафа Найем.

Политик пояснил, что в сферу деятельности ГБР будут входить расследования преступлений высших должностных лиц, в том числе, экс-президента, всего состава правительства и высшего руководящего состава государственных ведомств (кроме тех, которые относятся к подследственности НАБУ).

Этот правоохранительный орган окончательно переберет на себя функцию досудебного следствия, которым сейчас занимаются органы прокуратуры.

Помимо этого, ГБР может инициировать расследования коррупционных деяний в отношении руководителя НАБУ, САП, подавляющего большинства руководящего и личного состава правоохранительных органов, налоговиков, таможеннико, отметил Найем.

По словам политика, полноценно ГБР должен начать свою работу в ноябре 2017 года.

Директор ДБР назначается на должность президентом Украины по представлению премьер-министра в соответствии с представлением конкурсной комиссии. В комиссию входят по три члена от президента Украины, от Кабинета министров и от Парламента.

"Так получилось, что на данный момент в комисси нет ни одного члена, который бы представлял общественность или гражданское общество. Как следствие, комиссия стала местом политических договоренностей, в рамках которых ДБР должен отойти под кураторство команды президента", - заявил Найем.

Косвенно эта информация подтвердилась после заседания работы конкурсной комиссии, в результате которой на следующий этап конкурса прошли 19 из 50 кандидатов. Среди них (9 баллов максимально): Алексей Горащенков (8 балов) - помощник президента Украины; Ольга Варченко (8 балов) - глава Управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, так называемого департамента "Кононенко-Грановского";

Анатолий Матиос (7 голосов) - главный военный прокурор.

"Таким образом, тремя фаворитами конкурса являются кандидаты напрямую аффилированные с президентом Украины и подведомственного ему правоохранительного органа", - заявил Найем.

"Ничего личного, но это не просто извращение логики процесса создания ДБР как независимого органа, но и угроза дальнейшей узурпации правоохранительных органов политическими группами", - добавил он.

Украинская правда