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Рада освободила от пошлины материалы для шлемов

Вторник, 6 декабря 2016, 16:03

Верховная Рада приняла закон, которым разрешила не облагать въездной пошлиной ткань, которую используют при изготовлении пуленепробиваемых шлемов и бронежилетов.

За принятие законопроекта 5128 проголосовали 248 народных депутатов. Таким образом парламент внес соответствующие изменения в Таможенный кодекс.

По словам депутатов, производство шлемов на территории Украины искусственно усложнено.

По мнению авторов, этот закон даст возможность обеспечить потребности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований качественными средствами индивидуальной защиты, уменьшит расходы госбюджета и создаст конкурентные условия для национальных производителей.

Украинская правда

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Темы: Верховная Радатаможенный кодекс
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