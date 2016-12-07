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Комиссия выбрала госсекретаря МОЗ, осталось 10 министерств

Среда, 7 декабря 2016, 17:54

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса дерслужбы выбрала Наталью Шолойко государственным секретарем Министерства здравоохранения.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду, передают Украинские Новости.

На данный момент Шолойко является заместителем директора по регистрации фармаконадзора государственного предприятия "Государственный экспертный центр".

Также конкурсная комиссия должна выбрать резервного кандидата, который в течение года имел бы право быть назначенным госсекретарем, если Шолойко откажется от должности или произойдет форс-мажор, но другие кандидаты не набрали минимально необходимое количество баллов.

Шолойко набрала всего 11,74 балла из 20 возможных, в связи с чем комиссия намерена рекомендовать Кабминистрив назначить ее госсекретарем с испытательным сроком.

В комментарии УП эксперт инициативы "Реанимационный пакет реформ" Николай Выговский сообщил, что в среду проходят еще 2 конкурса, где выбирают госсекретарей в министерства социальной политики и юстиции. Когда будут объявлены их результаты, завершенными будут уже 10 из 18 конкурсов на должности госсекретарей.

В частности, 6 декабря конкурсная комиссия выбрала госсекретарем министерства иностранных дел Андрея Зайца, госсекретарем министерства обороны - Александра Дубляну, госсекретарем министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - Сергея Злакомана.

Заяц является директором департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД. Резервным кандидатом выбрали Вадима Трюхана, не работающего.

Дублян является заместителем министра обороны – руководителем аппарата Минобороны. Резервным кандидатом для Минобороны стал Олег Яцына.

Злакоман тоже является заместителем министра - руководителем аппарата Министерства с оккупированных территорий. Резервным кандидатом избран Олег Немчинова - председатель военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное Волновахского района Донецкой области.

После избрания госсекретарей комиссией, их кандидатуры должен утвердить Кабмин.

Сейчас Кабмин назначил только двух госсекретарей - Алексея Перевезенцева в министерство экономического развития и торговли и Алексея Тахтая в МВД.

Как известно, 5 декабря и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и министр инфраструктуры Владимир Емельян отказались работать с госсекретарями, чтобы не быть "ширмой" для бизнеса в ведомствах. Они требуют усовершенствовать конкурс на должность госсекретаря министерства.

Верховная Рада ввела должности госсекретарей в декабре 2015 года.

Кабмин объявил конкурс на госсекретарей 18 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 заместителей госсекретарей.

До назначения госсекретарей их полномочия выполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше, чем до 1 января 2017 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинздравКабинет министровгоссекретари
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