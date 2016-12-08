Супрун выступила против назначенного госсекретаря МОЗ

Лицо, избранное госсекретарем Минздрава не может занимать эту должность из-за конфликта интересов, а ее имя фигурирует в коррупционных схемах.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в facebook.

"Мы категорически не согласны с результатами конкурса и видим системные просчеты в процедуре его проведения, которая не совершенна и требует тщательной доработки", - отметила Супрун.

Она сообщила, что по данным мониторинговой миссии ДоброЧесно, лицо, которое сегодня избрали госсекретарем Минздрава не может занимать эту должность из-за конфликта интересов, а ее имя фигурирует в коррупционных схемах.

"Мы не можем работать в одной команде с людьми, которые скомпрометированы или коррумпированы. Мы бескомпромиссны, поскольку речь идет о Госсекретаре МОЗ - министерства, от которого зависит здоровье каждого украинца", - отмечает Супрун.

В то же время и.о. министра здравоохранения отметила, что процесс необходимых изменений, инициированный на правительственном совещании в понедельник, поддержан сегодня, и выразила уверенность, что результатами станет более понятный, прозрачный и честный процесс избрания достойных государственных секретарей не только для Минздрава.

Как сообщалось, конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы государственным секретарем Министерства здравоохранения выбрала Наталью Шолойко.

На данный момент Шолойко является заместителем директора по регистрации фармаконадзора государственного предприятия "Государственный экспертный центр".

Как известно, 5 декабря и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и министр инфраструктуры Владимир Емельян отказались работать с госсекретарями, чтобы не быть "ширмой" для бизнеса в ведомствах. Они требуют усовершенствовать конкурс на должность госсекретаря министерства.