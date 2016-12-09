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НАБУ и САП заявили, что поймали чиновника Генпрокуратуры на взятке

Пятница, 9 декабря 2016, 13:20

Детективы Национального антикоррупционного бюро с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили должностное лицо Генеральной прокуратуры на взятке.

Об этом сообщает 9 декабря пресс-служба НАБУ.

 
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Проверку осуществляли в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам растраты в декабре 2015 года 1,8 миллиона грн государственных средств (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса), начатого детективами НАБУ в январе 2016 года.

По версии следствия, преступление произошло путем заключения договоров на оказание услуг по обслуживанию между Генпрокуратурой и рядом предприятий с признаками фиктивности.

Причастное к заключению этих договоров лицо – действующий заместитель начальника одного из отделов Генеральной прокуратуры.

По мнению детективов бюро, он пытался передать 5 тысяч долларов США посреднику для дальнейшего их направления якобы одному из руководителей Государственной аудиторской службы Украины, о чем тот не знал.

Отмечается, что чиновника ГПУ "разоблачили на горячем". Личность задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4. ст. 369 Уголовного кодекса ("Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение").

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В декабре генпрокурор Юрий Луценко заявил, что получил от НАБУ письма с просьбой привлечь к ответственности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. По его словам, между двумя ведомствами есть "трения" и НАБУ мешает САП.

Он также заявил, что не будет вмешиваться в эту ситуацию.

В ответ в НАБУ заявили, что не просили наказывать Холодницкого.

Напомним, в августе состоялось столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами НАБУ, которые вели внешнее наблюдение за следственным прокурором Дмитрием Сусом.

Украинская правда

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратураГенпрокуратура
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