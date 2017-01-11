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7 пунктов пропуска между Украиной и Молдовой закрыли из-за снега

Среда, 11 января 2017, 13:59

Большинство контрольно-пропускных пунктов на южном участке молдавско-украинской границы закрыты из-за обильных снегопадов.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа" в Молдове.

Как сообщили в Пограничной полиции и Управлении таможни Молдовы, временно приостановлена работа контрольно-перепускных пунктов "Чадыр-Лунга-1", "Чадыр-Лунга-2", "Басарабяска", "Мирное", "Вулканешты", "Чишмикиой" и " Джурджулешты-Рени" (юг страны).

Кроме того, из-за ненастья не работает паромная переправа через Днестр в городе Сороки, а также в селах Косеуц и Воронково на северном участке молдавско-украинской границы.

Пограничная полиция рекомендует владельцам автотранспортных средств воспользоваться другими контрольно-пропускными пунктами для въезда в Украину.

Осложнено также движение на автомагистралях Молдовы и в больших городах, в том числе и столице Кишиневе. Для борьбы со снеговой стихией на дорогах страны работает порядка 400 единиц спецтехники.

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп созвал экстренное заседание правительства из-за сложившейся ситуации.

Ранее Государственная метеослужба Молдовы предупредила о желтом уровне опасности снегопадов и образовании снеговых заторов.

В Украине по информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 13:00 среды из-за снегопадов и вьюг остается закрытым движение для всех видов транспорта дороге М-15 Одесса – Рени.

11 января запрещено движение автотранспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 10 районов Одесской области: Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.

С 12:00 ограничили движение для тяжеловесного транспорта на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск в направлении на Таганрог.

Также остается ограничения в движении для тяжеловесного транспорта на автодороге Кропивницикй (Кировоград) – Платоново.

Темы: погодаграницаМолдова
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