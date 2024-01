Трамп о "компромате" РФ: мы живем в нацистской Германии?

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что его противники на выборах распространяют фальшивые новости с целью "принизить значение его победы".



Так он прокомментировал в Twitter публикации СМИ о секретном приложение к докладу спецслужб с информацией о том, что Россия обладает компроматом на Трампа.



По его мнению, "спецслужбы не должны были допустить обнародования этой фальшивой новости".



Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

"Последний выстрел в меня. Мы что, живем в нацистской Германии?", – возмущается Трамп.



"Я с легкостью победил на выборах, сформировалось большое "движение", а нечестные противники пытаются унизить нашу победу фейковыми новостями", – отметил также избранный президент США.



I win an election easily, a great "movement" is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Трамп открещивается от влияния России:



"Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. Я не имею никакого отношения к России – никаких сделок, ни кредитов, ничего!", – пишет он.



Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

"Россия подтвердила, что непроверенный отчет, оплаченный моими политическими оппонентами, – это "сплошная и тотальная фабрикация, полный бред". Очень несправедливо!", – подчеркнул избранный президент.

Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Напомним, телеканал CNN сообщил, что секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что россияне располагают компрометирующей информацией о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

В Кремле заявления о наличии компромата на Трампа назвали "чушью".



Валентина Романенко, УП