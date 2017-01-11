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Лутковская не попадет к Сущенко и Панову, пока в РФ не соберут разрешений

Среда, 11 января 2017, 15:59

Украинский омбудсмен Валерия Лутковская сможет посетить украинский Романа Сущенко и Евгения Панова только после того, как российский омбудсмен получит разрешения прокуратуры, суда и пенитенциарной системы.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

"Нам и российском омбудсмену необходимо получить разрешение суда, прокуратуры, пенитенциарной системы РФ. У нас для омбудсмена это совершенно открыто. В России, если омбудсмен Москалькова хочет зайти, ей нужно получить разрешение. Это разница законодательства", - прокомментировал Чаплыга.

Представитель украинского омбудсмена не может назвать сроков и говорит, что такие сроки не может назвать и российский омбудсмен, потому что это "не в ее компетенции".

"Мы ожидаем, что российский омбудсмен завершит процедуру и здесь мы не давим на нее. Мы понимаем, что это не простая процедура", - сказал он.

В то же время Чаплыга говорит, что Москалькова сможет посетить российских граждан в местах несвободы в Украине. Для этого не требуется дополнительного согласования и хватает договоренности с украинским уполномоченным по правам человека.

Чаплыга пояснил, что Украина, в отличие от России, ратифицировала факультативный протокол к конвенции ООН о противодействии пыткам. Это позволило расширить полномочия украинского омбудсмена в части регулярного мониторинга мест несвободы.

27 декабря омбудсмен Валерия Лутковская сообщила, что достигла договоренности с Россией на доступ к украинским политзаключенных Романа Сущенко и Евгения Панова, содержащихся в РФ. Ответ Лутковская сообщила, что омбудсмен РФ сможет посещать российских граждан. Ранее оккупационные власти Крыма позволили Лутковской посетить трех политзаключенных.

Ранее Марк Фейгин опубликовал письмо поддержки для Романа Сущенко от президента Украины Петра Порошенко.

Как известно, собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. Ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". Сейчас он содержится под стражей.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, он является корреспондентом во Франции - с 2010 года.

Ирина Салий, УП

Темы: пленныеРосcия
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